– Si affaccia alla scogliera per gustarsi il panorama, si sporge troppo e precipita nel vuoto per 30 metri. Così è morto ieri pomeriggio a Carloforte, in Sardegna, un 42enne della Repubblica Ceca. L’uomo è stato identificato dopo che i vigili del fuoco, a tarda notte, calandosi con un verricello, sono riusciti a recuperare il cadavere, bloccato sulle rocce a qualche decina di metri di distanza dal punto in cui è precipitato. Le generalità complete della vittima non sono state fornite anche perché la famiglia non è ancora stata informata dell’incidene.

Gli agenti del Commissariato stanno ancora lavorando per ricostruire la tragedia. Il turista, probabilmente, stava facendo una passeggiata in bicicletta quando ha raggiunto la scogliera. Sicuramente si è affacciato per guardare il panorama ma ha perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto e schiantandosi sugli scogli dopo un volo di circa 30 metri. L’uomo è morto sul colpo.