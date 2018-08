Turista investita e uccisa a Roma

(Fotogramma)

Una turista scozzese di 59 anni è morta investita da un’auto a Roma. E’ accaduto intorno le 10,30 di ieri in via Bernardino Alimena, in zona Romanina. Alla guida dell’auto un uomo italiano di 41 anni. La vittima è stata trasportata in gravissime condizioni al Policlinico Tor Vergata ed è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del VII Gruppo Tuscolano. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e sono stati disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici sul conducente.