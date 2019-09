Daniele De Rossi è sceso in campo per il suo primo Superclasico, la partita ha sempre sognato. Un River-Boca che si è chiuso 0-0 e in cui ‘El Tano’ ha giocato 70 minuti senza riuscire ad incidere. Per questo da parte dei tifosi del Boca sui social sono arrivate le prime critiche all’ex giocatore della Roma: “Non ha giocato bene”, commenta un tifoso su Twitter. “E’ un turista di lusso”, “è stato un fantasma”, i commenti più critici. “Ha meno voglia di giocare lui, che io di cominciare la settimana”, hanno proseguito i supporter del Boca delusi dal risultato. “Per me non ha giocato bene… la sua mancanza di ritmo e la sua età sono state evidenziate. Non nego che sia stato un fenomeno, ma per ora al Boca è passato abbastanza inosservato”.

Fonte