E’ stata l’edizione dei record quella della Fête des Vignerons 2019, che si è chiusa ieri nella cittadina svizzera di Vevey, sul lago di Ginevra. Una Festa, l’unica al mondo che si celebra una volta per generazione e che dal 1797 rappresenta un omaggio al lavoro in vigna, attesa infatti dal 1999. In 25 giorni, dal 18 luglio all’11 agosto, questa 12ma edizione ha accolto oltre un milione di visitatori e le 20 repliche dello spettacolo del regista Daniele Finzi Pasca – fra colori e danze, effetti tecnologici, narrazione poetica e tanta musica – hanno attirato 375.000 spettatori nell’imponente arena costruita per l’occasione sulla Grande-Place di Vevey.

