Per quattro giorni Matera diventa il centro del turismo e della cultura. Nella Città dei Sassi, a partire dal 16 novembre, fino a martedì 19 novembre, si incontreranno oltre 500 operatori del settore, in occasione della ‘VIII Borsa internazionale del turismo culturale’ e della ‘IV Borsa Food & Drink’ di Mirabilia Network. Un grande evento b2b annuale organizzato da Mirabilia Network, l’associazione nazionale che promuove i luoghi riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità; i partner sono Unioncamere e 16 Camere di commercio italiane: Camera di commercio della Basilicata (ente capofila) e Camere di commercio di Messina, Bari, Benevento, Caserta, Crotone, Genova, Molise, Pavia, Perugia, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Pordenone-Udine, Venezia Giulia e Verona.

Fonte