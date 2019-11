L’appetito vien viaggiando: lo dimostrano i visitatori in vacanza in Italia con Airbnb nel 2019, che faranno incassare a ristoratori e bar quasi 2 miliardi di euro. Già nel 2018 più della metà dei viaggiatori che hanno visitato il Bel Paese ha destinato alla ristorazione l’importo risparmiato grazie alla piattaforma, e il 32% dell’intero budget del viaggio. La cifra spesa quest’anno crescerà ulteriormente del 25%, portando il nostro Paese al secondo posto in Europa e addirittura al terzo nel mondo per la spesa dei viaggiatori nella ristorazione. Nei primi 46 mercati della piattaforma, nel 2018 questa spesa è stata di almeno 22 miliardi di euro, e si prevede che arriverà a 27 nel 2019 (30 miliardi di dollari). Questi i risultati dell’analisi del Centro studi di Airbnb, ottenuti incrociando dati interni con un’indagine condotta fra 237.000 host e guest registrati alla piattaforma e relativi al 2018.

Fonte