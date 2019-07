Ammonta a più di 5 miliardi di euro la stima dell’impatto economico diretto in Italia, lo scorso anno, di Airbnb – community globale di viaggio con oltre 6 milioni di soluzioni di soggiorno in 191 paesi – e a quasi 90 miliardi (100 miliardi di dollari) nei primi 30 mercati. Il nostro Paese si posiziona al quarto posto tra quelli che hanno riscontrato i maggiori benefici economici grazie ai flussi turistici legati alla piattaforma, dopo Usa, Francia e Spagna, e seguito dal Regno Unito. Da quando la piattaforma è stata fondata, gli host hanno guadagnato complessivamente più di 65 miliardi di dollari, spesso essenziali per far quadrare il bilancio familiare.

Fonte