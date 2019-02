E’ stato inaugurato stamane a Milano lo stand della Regione Siciliana alla Borsa internazionale del turismo. Alla cerimonia, con il governatore Nello Musumeci e l’assessore al Turismo Sandro Pappalardo, anche il ministro per il Turismo, Gian Marco Centinaio. Quello dell’Isola è l’allestimento più grande in assoluto, 850 metri quadrati, cento in più di quello che ospita la Lombardia. “Un evento che vedrà la Sicilia recitare un ruolo da protagonista grazie al coinvolgimento di numerosi rami dell’amministrazione regionale: Turismo, Agricoltura, Territorio e ambiente, Attività produttive, Beni culturali oltre all’Istituto per l’incremento ippico”.

Fonte