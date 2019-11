L’attacco di Erdogan all’Uefa

– La Turchia, prima a pari punti con la Francia nel girone H delle qualificazioni a Euro 2020, tornerà in campo la prossima settimana contro l’Islanda, partita che potrebbe consegnare il pass alla prossima rassegna continentale agli uomini di Senol Günes. Ma la selezione turca è sotto la lente di ingrandimento dell’Uefa per i saluti militari dei giocatori a sostegno dell’offensiva di Ankara contro le milizie curde in Siria in occasione delle ultime due partite contro Albania e Francia. Il massimo organo calcistico europeo ha aperto un’inchiesta non gradita dal premier turco Recep Tayyip Erdogan: “E’ discriminatoria e ingiusta”.

Secondo Erdogan “è un diritto naturale dei nostri sportivi salutare i soldati dopo una vittoria. Gli sportivi che rappresentano il nostro Paese all’estero sono soggetti a una campagna di linciaggio dall’inizio dell’operazione” militare, ha aggiunto Erdogan e la Uefa ha mostrato un “approccio politico verso la nostra nazionale e i club”, ha accusato il leader di Ankara in una conferenza stampa prima di partire per una visita in Ungheria.