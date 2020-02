Achille Lauro ed il suo chitarrista Boss Dom al Festival di Sanremo hanno proposto look sempre ricercati ed all’avanguardia attirando (com’è normale che sia) apprezzamenti e critiche.

Purtroppo fra le critiche più feroci che hanno ricevuto ci sono quelle che vorrebbero un unico modello di mascolinità che cozzerebbe, appunto, con quanto proposto on stage dai due musicisti.

A difendere questa libertà è stata anche Valentina Pegorer, moglie di Boss Dom, con un lungo post su Instagram:

“Esempio di messaggio che ricevo spesso: “Non pensi che sia sbagliato che tuo marito, nonché padre di tuo figlio, vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto?”.

Esempio di mia risposta: “Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?”.

Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa.

Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura.

Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso.

Grazie Edoardo ♥️ Non potresti che essere tu”.