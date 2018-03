Amber Rose non è certo famosa per la classe e – in risposta ad un hater che ha additato suo figlio come gay solo perché fan di Taylor Swift – ha dato il meglio di sé.

Per rispondere a “Tuo figlio è gay perché ascolta Taylor Swift“, Amber Rose si è lasciata andare ad una serie di Instagram Stories una meglio dell’altra.

Dopo aver giustamente risposto che è da ignoranti polemizzare sui gusti sessuali e che ascoltare una determinata cantante non fa di te un omosessuale, ha dato il meglio di sé al grido di:

“Mio figlio è stato appena accettato nella più prestigiosa scuola privata di Los Angeles perché è intelligente come i suoi genitori”

E

“Mio figlio a cinque anni ha più soldi di tutti voi haters messi insieme”

Severa ma giusta.