SONO tre le cliniche mobili che stanno attraversando l’Italia da nord a sud con un unico obiettivo: promuovere la salute femminile offrendo gratuitamente prestazioni mediche a tutte le donne che per età o per altri motivi non rientrano nei programmi di screening previsti dalle regioni. È la carovana della prevenzione, un programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di Komen Italia – un’organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori al seno – in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli.

• LE TRE UNITÁ MOBILI

La carovana della prevenzione – inaugurata a ottobre 2017 – raggiunge quei luoghi dove la prevenzione arriva con più difficoltà: periferie, aree terremotate, carceri, scuole, conventi e centri accoglienza migranti. In contesti socio-economici più sfavorevoli, l’accesso a prestazioni sanitarie di qualità risultano, infatti, più limitate. L’iniziativa della Komen vuole ridurre queste disuguaglianze offrendo attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere con l’ausilio di tre speciali unità mobili: una di prevenzione senologica, una di prevenzione secondaria dei tumori femminili e una di prevenzione primaria.



“Già molti anni fa la Komen aveva organizzato giornate itineranti di prevenzione con una singola unità mobile di mammografia. Questo progetto ebbe grande successo e per questo – racconta Riccardo Masetti, Presidente Komen Italia e direttore Centro Integrato di Senologia Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS – l’anno scorso abbiamo deciso di estenderlo ad altre patologie prevalenti nelle donne e siamo passati a tre unità mobili”.

Mentre la prima, dotata di strumenti tecnologici di ultima generazione, come il mammografo digitale, permette di effettuare tutti gli esami per la diagnosi precoce dei tumori al seno; la seconda, è fornita di uno spazio ambulatoriale per visite specialistiche ginecologiche, ecografie pelviche, Pap-test e altri esami per la diagnosi precoce dei più frequenti tumori femminili.

Ma oltre a esami diagnostici, la carovana mira anche a valutare abitudini di vita delle singole donne per offrire consulenze personali con l’obiettivo di indurre a stili di vita più corretti: “Un’unità mobile, infatti – spiega Masetti – è dedicata ad attività di promozione e seminari per fornire maggiore consapevolezza su una sana alimentazione e sull’importanza dell’attività fisica. Sono organizzate anche lezioni pratiche di yoga e qi gong e diversi laboratori per gli studenti delle scuole inferiori e superiori”.

Queste attività sono aperte a tutti, senza alcun bisogno di prenotazione, mentre i vari esami diagnostici, offerti gratuitamente in larga prevalenza a donne che vivono una situazione di disagio socio-economico, necessitano di una prenotazione. “Di solito contattiamo le donne insieme alle associazioni no profit del territorio. Ma purtroppo le richieste che abbiamo sono sempre superiori a quelle che riusciamo a soddisfare ogni volta”, afferma Masetti. “Spesso, inoltre, il personale medico del Policlinico Gemelli, presente sulle tre unità mobili, viene integrato con personale medico locale”.

• LE PROSSIME TAPPE

Nel mese di settembre, la carovana è stata presente in diverse città come Ventotene (Lazio), Matera (Basilicata) e in alcuni comuni della provincia di Brescia. Ora le tappe proseguono: “Nel mese di ottobre, che è il mese della prevenzione, faremo 30 tappe in diverse regioni italiane. Dallo scorso ottobre – afferma Masetti – la carovana ha percorso più di 12.000 km offrendo visite gratuite a quasi 7000 donne”.

Queste sono alcune delle prossime tappe: Latina (28 settembre), Civitavecchia (29 settembre), Santa Marinella (30 settembre), Milano rogoredo (2 ottobre), Caserta (13 e 14), Pescara (25-26), Ascoli Piceno (27-28), Frosinone (30) e Colleferro (31). Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito dell’associazione Komen http://www.komen.it/index.php.