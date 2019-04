UN FARMACO a basse dosi che dimezza le recidive in caso di tumore al seno. Sono risultati di uno studio italiano, pubblicati sul Journal of Clinical Oncology, organo ufficiale dell’American Society of Clinical Oncology. Un dato che cambia la pratica clinica delle terapie post-intervento per i tumori localizzati, che rappresentano il 25% dei casi di cancro al seno.

I ricercatori, coordinata Andrea De Censi, direttore dell’Oncologia Medica dell’ E.O. Ospedali Galliera di Genova e Consulente Scientifico dell’ Istituto Europeo di Oncologia di Milano, hanno messo in evidenza che il farmaco tamoxifen a basse dosi (5mg al giorno ), somministrato per un periodo di soli 3 anni diminuisce del 50% il rischio di recidiva e del 75% il rischio di un nuovo tumore all’ altra mammella (tumore controlaterale) con effetti collaterali molto bassi.

L’effetto protettivo di questa terapia ad alte dosi – 20 mg al giorno per 5 anni – era già conosciuto, ma con una tossicità non trascurabile. Lo studio (TAM-01) è stato effettuato in 14 centri oncologici italiani – nelle aree di Milano, Genova, Napoli, Modena, Torino, Tortona, Forlì, Meldola, Carpi, Varese, Vicenza, Bari, Ravenna, Pavia, Catanzaro e ha coinvolto 500 donne con cancro della mammella non invasivo già sottoposte a intervento chirurgico ed eventuale radioterapia. Le pazienti sono state suddivise con metodo statistico in due gruppi, rispettivamente trattati con bassi dosi di tamoxifene o placebo per tre anni, e seguite per un periodo di circa 5 anni.



“Le donne trattate con tamoxifen a basse dosi – commenta De Censi- hanno mostrato il 52% in meno di ripresa di malattia o nuovo tumore: 14 casi, rispetto ai 28 nelle donne che hanno assunto placebo. Inoltre gli effetti collaterali più gravi del farmaco sono stati addirittura più numerosi tra le donne nel gruppo con placebo che nelle pazienti nel braccio con tamoxifene a basse dosi. Segno che si tratta di eventi occorsi indipendentemente dall’assunzione del farmaco, ma causati da qualcuno dei tanti fattori di rischio che concorrono al manifestarsi di una malattia, come l’età della donna. Tra i due gruppi infatti non sono state rilevate differenze statisticamente significative ad esempio rispetto ai sintomi di menopausa, in particolare le vampate di calore, la secchezza vaginale e i dolori alle articolazioni: disturbi molto frequenti con la dose da 20 mg di tamoxifen o con altri farmaci antiormonali, che hanno fino ad oggi allontanato le pazienti dalla terapia preventiva. Finalmente ora possiamo proteggere le donne dalla ripresa del tumore, rispettando la loro qualità di vita”.



Il tamoxifene agisce bloccando i recettori ormonali a cui si legano gli estrogeni, gli ormoni femminili che stimolano le cellule della ghiandola mammaria a crescere e a sviluppare un tumore e si prescrive per evitare il ripresentarsi della neoplasia o la nascita di forme di tumore invasive, e quindi più gravi, legate proprio a queste condizioni. L’ipotesi che un basso dosaggio di tamoxifene potesse essere efficace risale a una ventina di anni fa, confermata anche da alcuni studi pilota, ma diversi fattori hanno ostacolato la realizzazione di una ricerca che coinvolgesse un ampio numero di donne.