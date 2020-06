LA Car-T ormai è molto molto di più di una speranza per chi ha un tumore del sangue. Lo sanno i pazienti trattati anche in Italia che stanno sperimentando di persona i benefici di queste nuove terapie. Proprio di Car-T si è parlato oggi in un incontro online organizzato da Ail (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) con vari esperti del settore che hanno fatto il punto sul presente e sul futuro della ricerca ematologica, come è cambiata e come potrebbe cambiare la vita dei pazienti nei prossimi anni.

Terapie sempre più efficaci

Immunoterapia e tecnologia Car-T negli ultimi anni hanno cambiato l’ematologia con opzioni terapeutiche in grado di fare la differenza, anche per quanto riguarda la qualità di vita delle persone. Anche se in oncologia se ne parla già da tempo, non a tutti è chiaro cosa sia la Chimeric Antigen Receptor T-cell, cioè la Car-T: “Si tratta di una tecnologia in grado di riprogrammare i linfociti T in modo che possano combattere il tumore dall’interno. Ed è veramente una speranza concreta per quei malati che non rispondono alle terapie convenzionali”, spiega Paolo Corradini, direttore della Divisione di Ematologia e Trapianto della Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e presidente della Società Italiana di Ematologia.

Quanti sono i centri italiani e come funziona la Car-T

In Italia sono 12 i centri previsti per ora, di cui 3 pediatrici, alcuni sono già attivati e altri lo saranno a breve non appena conclusa la fase di qualificazione prevista dalle autorità regolatorie. Come viene somministrata in concreto la Car-T? “La terapia – prosegue Corradini – consiste in un prelievo di linfociti T che vengono poi ingegnerizzati in laboratorio in modo che siano in grado di fare due cose: riconoscere in modo selettivo le cellule malate e trasmettere al linfocita il segnale di distruggerle. In pratica, tramite un virus non patogeno, viene introdotto nei linfociti T un gene che produce il recettore Car, che riconosce una proteina espressa sulla superficie delle cellule cancerose”. I linfociti, così rimaneggiati e potenziati, vengono re-infusi nel paziente e possono cominciare la loro missione: annientare il tumore.

Per quali pazienti funziona

Finora i principali risultati sono stati raggiunti su pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta, il tumore più frequente in età pediatrica, il linfoma diffuso a grandi cellule B e il linfoma mantellare. Inoltre, sono allo studio la leucemia linfatica cronica e il mieloma multiplo. “Nel nostro Paese, la terapia Car-T è approvata per il trattamento del Linfoma diffuso a grandi cellule B e per il Linfoma mantellare per il quale gli esiti sono particolarmente promettenti. Inoltre, è ancora in fase di sperimentazione contro il Linfoma follicolare – conferma Paolo Corradini. “I risultati italiani sono assolutamente sovrapponibili a quelli degli studi registrativi e in linea con quelli di altri paesi europei, come Germania, Francia, UK e Spagna che hanno iniziato circa un anno prima. È una terapia salvavita nuova e potente, è fondamentale conoscerla molto bene per utilizzarla al meglio”. Per gli specialisti e i Centri autorizzati è necessario continuare a migliorare l’esperienza e la conoscenza in modo da poter individuare i pazienti che ne possono beneficiare al meglio.

I progressi terapeutici nei linfomi

I linfomi rappresentano uno degli esempi di neoplasia in cui l’onco-ematologia ha ottenuto i migliori risultati terapeutici soprattutto in confronto ad altre neoplasie solide. “Nei linfomi non Hodgkin con l’attuale associazione di immunoterapia (rituximab anticorpo monoclonale diretto contro le cellule B cd20+) e chemioterapia è possibile ottenere delle risposte complete che variano tra il 60-80% dei casi, in considerazione dell’età del paziente e del tipo istologico, che a distanza di anni possono essere considerate delle guarigioni – spiega Maurizio Martelli, direttore Uoc Ematologia dell’Azienda Policlinico Umberto 1, Università Sapienza Roma. “Per il Linfoma Hodgkin l’associazione di chemioterapia e radioterapia rappresenta ancora il trattamento standard con una possibilità di guarigione in quasi il 90% dei casi. L’immunoterapia (Brentuximab anticorpo monoclonale diretto contro le cellule Cd30+) rappresenta maggiormente la terapia del paziente con Linfoma Hodgkin ricaduto o refrattario al trattamento standard”.

I possibili effetti collaterali

Insomma, un grande passo avanti rispetto a non molti anni fa, quando per molti tumori ematologici, l’unico metodo di cura disponibile era la chemioterapia. “La prospettiva di cura rappresentata dalle Car–T ha dimostrato di modificare la prognosi di linfomi aggressivi per i quali non erano disponibili alternative concrete – informa Sergio Amadori, presidente nazionale Ail. Oggi questi pazienti hanno una possibilità in più di controllare la malattia e anche la possibilità di guarire. Ma è importante dire, ancora una volta, che non tutti i pazienti possono beneficiare di questa terapia”. Infatti, proprio perché è molto potente, può comportare alcuni rischi.





“In particolare – spiega il presidente della Sie, Corradini – la sindrome da rilascio di citochine, che è provocata da un’eccessiva risposta immunitaria dovuta all’infusione dei linfociti T modificati. Può dare origine a reazioni anche molto violente dell’organismo, che possono essere gestite efficacemente quando i pazienti sono seguiti in centri con grande esperienza clinica”.

La sostenibilità economica

Come tutte le terapie innovative, anche le Car-T hanno dei costi elevati e quindi esiste un problema di accessibilità. Come si possono garantire le Car-T a tutti quelli che ne hanno bisogno visto i costi? “I medici devono essere molto attenti nella selezione del paziente che può averne un concreto beneficio”, risponde Corradini. Più siamo appropriati, più avremo pazienti con meno complicanze e quindi meno costi per il Sistema sanitario”. E poi c’è il tema dei costi assorbiti da tante terapie in definitiva poco innovative o comunque la cui efficacia è limitata: “Ci sono molti farmaci – prosegue l’ematologo – che vengono registrati per un vantaggio molto modesto di sopravvivenza libera da malattia ma che caricano dei costi sul Ssn molto elevati con pesanti conseguenze anche sulla qualità di vita. Spero che questa pandemia devastante che ci ha fatto capire tante cose e ci ha riportato ai valori essenziali ci aiuti anche a ri-ragionare su tanti farmaci approvati che però non cambiano la vita di nessuno mentre le Car-T si pongono l’obiettivo di curare una malattia refrattaria dando la possibilità ai pazienti di dimenticarsi persino della malattia”.

Il Numero Verde

Nel corso degli anni, la Giornata nazionale è stata anche l‘occasione per presentare “Sognando Itaca” l’iniziativa di vela terapia dedicata ai pazienti ematologici che ha lo scopo di favorire la loro riabilitazione psicologica e il miglioramento della qualità della vita. Iniziativa che poi per 13 anni è culminata con l’Itaca day il 21 giugno. L’edizione di quest’anno, a causa della pandemia, non si è potuta realizzare, ma Ail, con le sue 81 sezioni provinciali e i suoi 20mila volontari, non lascia i pazienti da soli e ha previsto varie iniziative in forma virtuale. Come ogni anno, alcuni tra i più illustri ematologi italiani saranno a disposizione di chi ne ha bisogno per fornire risposte e consigli al Numero Verde Ail 800.226.524 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 19 giugno.Tutte le informazioni sulle iniziative e gli incontri promossi dalle sezioni AIL in occasione della Giornata Nazionale sono disponibili sul sito www.ail.it.











