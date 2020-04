Assumere una o due compresse di aspirina alla settimana potrebbe ridurre il rischio di ammalarsi di un tumore del tratto gastrointestinale del 22-39% a seconda della neoplasia considerata. Per il cancro al colon-retto, per esempio, il pericolo diminuisce del 27%. E ipotizzando di aumentare il consumo del farmaco dopo i 50 anni, da qui al 2020 sarebbe possibile evitare in Ue fino a 18 mila nuovi casi e 7 mila decessi causati dal big killer. E’ quanto emerge da una metanalisi coordinata dall’Unità di Epidemiologia dei tumori dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, in collaborazione con l’università Statale di Milano, pubblicata su ‘Annals of Oncology’.

