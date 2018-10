ALLA lista dei fattori di rischio per l’insorgenza del, tra cui alcol e fumo, si aggiunge ora anche lo smog. E, in particolare, alte concentrazioni di inquinanti atmosferici quali il particolato pm 2,5 e l’ozono. A raccontarlo, sulle pagine del Journal of Investigative Medicine, è un ampio studio, primo nel suo genere, condotto da un team di ricercatori dell’Asia University a Taichung City (Taiwan), secondo cui alti livelli di questici sarebbero collegati a un maggior rischio di sviluppare il tumore della bocca.

• I FATTORI DI RISCHIO

I fattori di rischio già noti per lo sviluppo del cancro alla bocca sono il fumo, l’alcol e il papilloma virus (Hpv). A questi, in alcune parti del Sud-Est asiatico, si aggiunge anche la diffusa tradizione della masticazione del betel quid, un mix di ingredienti avvolti in foglie di betel dalle proprietà digestive, stimolanti e psicoattive. Secondo la comunità scientifica, inoltre, anche l’esposizione a metalli pesanti e le emissioni di impianti petrolchimici potrebbero associate allo sviluppo di questa neoplasia. L’inquinamento atmosferico, invece, come per l’appunto quello da particolato, era finora considerato dannoso soprattutto per la salute respiratoria e cardiovascolare, ma non correlato al cancro alla bocca.

• LO STUDIO

Per scoprire se gli inquinanti atmosferici possono avere un ruolo nello sviluppo del cancro della bocca e, di conseguenza, essere associati al crescente numero di casi che si sta registrando in molte parti del mondo (stando a quanto riporta l’Airc in Italia ogni anno ne vengono diagnosticati circa 4.500), i ricercatori hanno analizzato i database nazionali relativi a cancro, salute e qualità dell’aria. In particolare, hanno studiato i livelli di inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, monossido di carbonio, ozono, monossido e biossido di azoto) misurati durante il 2009 in 66 stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria in tutta l’area di Taiwan. Gli autori del lavoro hanno poi esaminato le cartelle cliniche risalenti al 2012-2013 di 482.659 uomini di età pari o superiore ai 40 anni, 1617 dei quali avevano ricevuto una diagnosi di cancro alla bocca. I ricercatori hanno così potuto confrontare questi dati con le diverse concentrazioni di inquinanti locali del 2009.

• I RISULTATI

Dai risultati è emerso che, come previsto, sia il fumo che la frequente masticazione del betel sono associati in maniera significativa a un rischio maggiore di sviluppare tumore alla bocca. Ma i ricercatori hanno anche osservato una forte associazione tra i livelli crescenti di pm 2,5 e un aumento del rischio della malattia: in particolare, concentrazioni di particolato superiori a circa 40 μg/m3 sono risultate associate a un rischio più alto del 43% di diagnosi di cancro alla bocca (la soglia di sicurezza, secondo l’Oms, si attesta su una concentrazione di 10 μg/m3). Inoltre, precisano i ricercatori, è stata osservata un’associazione significativa anche con livelli di ozono pari a circa 30 parti per miliardo.

• I LIMITI

Come tutti gli studi di tipo osservazionale, anche quest’ultima ricerca non può dimostrare direttamente una relazione di causa-effetto tra inquinanti atmosferici e un maggior rischio di cancro alla bocca. Come precisano i ricercatori, infatti, non è chiaro come gli inquinanti atmosferici potrebbero contribuire all’insorgenza della neoplasia: tra i componenti del particolato ci sono, per esempio, metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici, noti agenti cancerogeni. E, ipotizzano i ricercatori, il diametro molto piccolo del pm2,5 significa che può essere assorbito in modo relativamente molto semplice. “Questo ampio studio è il primo ad associare il cancro orale con il pm 2,5”, concludono i ricercatori. “I nostri risultati si aggiungono alla crescente evidenza sugli effetti avversi del particolato sulla salute umana”.