UN SEMPLICE esame indolore, di pochi secondi, può salvare potenzialmente la vita a un terzo delle donne forti fumatrici con un tumore del polmone. Parliamo della Tac spirale a basse dosi di radiazioni, che permette di diagnosticare la malattia quando è ancora in stadio iniziale, proprio come fa la mammografia nel tumore del seno. E con lo stesso obiettivo: aumentare fortemente la sopravvivenza. I dati adesso ci sono e mostrano che lo screening – nelle persone di oltre 50 anni e forti fumatori – riduce la mortalità: del 24% negli uomini e ancora di più nelle donne, di ben il 33%.

Tac e mammografia

“Negli ultimi due anni abbiamo avuto le conferme definitive da due grandi studi – uno statunitense e uno europeo – dell’utilità dello screening con tac spirale a basse dosi di radiazioni – , spiega Lorenzo Spaggiari, Direttore del Programma Polmone dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano – .C’è un vantaggio nel farlo per tutte le persone ad alto rischio, ma la cosa che ci ha colpito è che questo vantaggio è ancor più evidente nelle donne, un dato avvalorato dalla maggior sopravvivenza delle donne trattate precocemente negli studi condotti anche in IEO. E allora perché non proporre la Tac a basse dosi insieme alla mammografia a tutte le donne over 50 che sono, o sono state, forti fumatrici?”.







Se uno dei problemi è, infatti, quello di coinvolgere la popolazione a rischio, questa proposta di fare insieme mammografia e tac spirale, lo stesso giorno, può essere un primo passo importante per raggiungere donne che sono già attente alla prevenzione e alla salute. “È un’attenzione particolare per la donna, ma ovviamente il servizio è attivo anche per gli uomini – continua Spaggiari – e insieme all’esame è previsto anche il programma di supporto psicologico, un sostegno fondamentale per smettere di fumare”. L’offerta partirà nelle prossime settimane, quando sarà possibile riprendere i normali controlli di screening e follow up, interrotti a causa dell’emergenza coronavirus.



Guaribile l’80% dei casi

Al momento la tac spirale a basse dosi di radiazione (meno della metà di quella cui siamo normalmente esposti per le radiazioni naturali dal terreno e dall’atmosfera) non è rimborsata dal sistema sanitario come esame di screening per il cancro del polmone, sebbene i dati di efficacia ormai siano maturi: “Se individuato precocemente e trattato adeguatamente, il cancro del polmone è guaribile nell’80% dei casi con trattamenti poco invasivi”, sottolinea il medico: “In Ieo, i casi iniziali vengono trattati con la chirurgia robotica, che presenta vantaggi enormi per il paziente. Il principio è che più piccolo è il tumore, più la cura chirurgica potrà essere mini-invasiva e tecnologica. Se il nodulo si presenta al chirurgo in fase avanzata, purtroppo la guaribilità scende infatti al 15-25%”.

Obiettivo: pre-screening

Se il tumore del seno rimane la prima causa di morte oncologica nella popolazione femminile, va detto che quello del polmone sta diventando la seconda, con un aumento della mortalità dell’1% all’anno e un aumento dell’incidenza del 2,2% all’anno. L’abitudine al fumo, infatti, sta aumentando tra le donne.





“Le sfide aperte – riprende Spaggiari – ora sono capire ogni quanto tempo sia meglio fare lo screening, come personalizzarlo, se l’età e l’esposizione al fumo sono fattori di rischio che hanno lo stesso peso, se ci sono differenze di genere, come quella osservata per la riduzione della mortalità. L’altra grande sfida è riconoscere chi è davvero a maggior rischio attraverso un pre-screening ed ha quindi maggiore possibilità di ottenere un beneficio dalla Tac. Allo IEO – conclude l’esperto – siamo all’avanguardia negli studi sul naso elettronico: un dispositivo dotato di sensori che, analizzando il respiro, è in grado di individuare particelle che rivelano la presenza del tumore”.











