QUEST’ANNO la lettera con il logo della ASL è arrivata anche nelle cassette postali della Puglia. Ma dal 2005 la ricevono con regolarità anche gli abitanti della Lombardia o del Lazio. Eppure non tutti aprono, leggono, seguono le istruzioni: quelle per sottoporsi allo screening per la prevenzione del tumore al colon-retto. Un test importante, quello della ricerca del sangue occulto nelle feci, che consente di cogliere l’eventuale tumore nella fase in cui è ancora un adenoma, evitando l’insorgenza della malattia, o di individuarlo nella fase precoce, con una maggiore efficacia dei trattamenti.

“I benefici derivanti dall’adesione allo screening sono enormi: ma oggi solo il 75% della popolazione italiana ha ricevuto l’invito ad aderire allo screening del colon-retto; la mancata copertura totale è dovuta soprattutto alla differente velocità delle regioni meridionali nella diffusione del programma: la Puglia lo ha attivato solo nel 2019, e in Calabria, Campania e Sardegna la copertura non supera il 50%”, commenta Marco Zappa, Direttore dell’Osservatorio Nazionale Screening (ONS). Così, per sensibilizzare le istituzioni sanitarie e tutti i portatori di interesse sull’importanza della prevenzione e dell’adesione agli screening EuropaColon Italia – neonata associazione di medici e pazienti e affiliata nazionale di DICE (Digestive Cancer Europe) – ha lanciato oggi a Roma ‘ColOn Action! La prevenzione del tumore al colon-retto non può aspettare!’, in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Screening e il Gruppo Italiano Screening Colorettale (GISCoR) con il contributo non condizionante di Johnson&Johnson Medical.

Nel 2108, continua Zappa, la media nazionale delle persone che hanno effettivamente aderito al test è stata del 42%. Ma con grandi differenze tra Nord e Sud Italia. Al settentrione il numero dei partecipanti raggiunge il 50%, nel Mezzogiorno si attesta intorno al 30%. Troppo poco, se è vero, come sottolinea il presidente di EuropaColon Italia Onlus Roberto Persiani, che aumentando dal 13 al 50% le diagnosi di tumore al I° stadio, ogni anno si potrebbero salvare 130.000 vite e aumentare il numero di cittadini con un’aspettativa di sopravvivenza al 90% (da 55.000 a 185.000). Perché il tumore del solon-retto è un “big killer”: nel 2018 questa neoplasia ha colpito in Italia 51.300 persone, di cui 28.800 nuovi casi tra gli uomini e 22.500 tra le donne.

Altri benefici, continua Persiani, verrebbero dal minor numero di interventi chirurgici invasivi e dalla riduzione del tempo di degenza ospedaliera dei pazienti. L’aumento delle diagnosi precoci potrebbe generare risparmi per nell’ordine di 3 miliardi di euro. Il trattamento di un tumore in stadio avanzato costa infatti dieci volte tanto rispetto a quello di un tumore allo stato iniziale: 40 milioni di euro contro 4. Ma la partecipazione allo screening è solo il primo passo di un percorso per altro del tutto gratuito. Se infatti il risultato è positivo, si viene contattati telefonicamente dal Centro per eseguire degli esami di approfondimento: la presenza di sangue nelle feci può essere dovuta a cause non tumorali, come per esempio le emorroidi, ma per accertarlo è necessario completare il percorso di screening con una colonscopia.

Eppure anche in questa fase c’è da segnalare un intoppo: la percentuale di test positivi è del 5%, ma solo l’80% delle persone con questo risultato viene poi invitata a effettuare ulteriori indagini diagnostiche. Se poi gli approfondimenti confermano la presenza di lesioni tumorali maligne viene proposto un trattamento secondo un preciso protocollo terapeutico nei centri di riferimento. È bene rivolgersi a strutture dotate di un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) multidisciplinare attivato nell’area di riferimento. Per ottenere risultati più efficaci in termini di prevenzione, conclude Zappa, è dunque necessario implementare la diffusione dei programmi regionali, migliorare l’informazione e ridurre i tempi di attesa per l’esecuzione degli esami diagnostici successivi.