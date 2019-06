Criss, che grazie al ruolo di Blaine Anderson nella celebre serie tv ha ottenuto in pochissimo tempo un’enorme popolarità in tutto il pianeta, ha chiesto a sorpresa di potersi esibire durante la cena post proiezione organizzata dallo chef Carlo Cracco. Imbracciata la chitarra, ha iniziato a cantare il celeberrimo brano di Renato Carosone sotto gli occhi degli ospiti presenti, tra cui l’attrice Patricia Arquette, il regista Massimiliano Bruno, Francesca Archibugi, Violante Placido, la star di ‘Grey’s Anatomy’ Jesse Williams, l’attrice britannica protagonista di ‘CSI NY’ Claire Forlani e tanti altri. La serata si è animata mentre tutti cantavano e battevano le mani, in un crescendo conclusosi con un fragoroso applauso.

Fonte