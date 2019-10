Danti, Nina Zilli e J-Ax, Tu e D’io: il nuovo singolo del rapper brianzolo dei Two Fingerz.

Danti ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo, Tu e D’io, che lo vede collaborare con due big della nostra musica: Nina Zilli e J-Ax. Il nuovo brano del rapper brianzolo dei Two Fingerz arriva a poche settimane dalla pubblicazione di Se stai zitto fai un figurone con Rovazzi e Fiorello.

Ecco tutti i dettagli sul brano del rapper, il primo vero estratto dal suo nuovo lavoro da solista, in arrivo nelle prossime settimane.

Danti con Nina Zilli e J-Ax: Tu e D’io

Tu e D’io arriverà in radio e sulle piattaforme streaming il 25 ottobre. Sarà il primo vero estratto, se non contiamo l’intro costituita da Se stai zitto fai un figurone, tratto dall’album Mettere a posto, seguito di Special Delivery del 2016.

Questo il post con la copertina del nuovo album di Danti:

Danti con J-Ax e Nina Zilli

Il cantautore brianzolo, che negli ultimi tempi ha scritto molto per altri, tra i quali Francesco Renga, Annalisa, lo stesso J-Ax e Rovazzi, ha presentato così questo nuovo brano: “Volevo iniziare questo percorso da direttore artistico partendo alla grande e per questo ho chiesto aiuto a due dei miei artisti preferiti, oltre che due grandi amici, Ax e Nina Zilli, che hanno interpretato il brano meglio ancora di come lo immaginavo“.

Danti nel suo nuovo lavoro sarà infatti produttore e autore, ma lascerà che i suoi pezzi siano interpretati dagli artisti cui possano calzare meglio. “Io non faccio canzoni belle che possono cantare tutti“, ha proseguito il fondatore dei Two Fingerz, “faccio vestiti giusti che stanno bene solo a chi li sa indossare“.



