Durante il suo primo discorso sullo stato dell’Unione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha menzionato anche Apple quando ha parlato della crescita economica del paese.

Trump ha riconosciuto e confermato i piani di Apple di investire negli Stati Uniti con un nuovo campus e la creazione di posti di lavoro, come ribadito dall’azienda alcuni giorni fa.

L’obiettivo di Apple è quello di contribuire all’economia americana con un investimento da 55 miliardi di dollari nel 2018 e di ulteriori 350 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Tutto questo sarà accompagnato da nuovi posti di lavoro diretti e da investimenti diretti in fornitori nazionali. Ad esempio, Apple prevede anche di rimpatriare gran parte dei suoi profitti all’estero (circa 245 miliardi di dollari) e di pagare 39 miliardi di dollari in tasse per portare a termine questa operazione. L’azienda fa presente che si tratta del più grande importo in tasse mai pagato negli Stati Uniti. Queste tasse, combinate con gli investimenti negli Stati Uniti e con le spese in conto capitale previste, rappresentano 75 dei 350 miliardi che saranno spesi nel paese entro cinque anni. Apple creerà anche 20.000 nuovi posti di lavoro e spenderà 30 miliardi di dollari per assumere nuovi dipendenti nell’attuale Apple Park e per l’apertura di un nuovo campus. Questo nuovo campus annunciato oggi da Apple ospiterà inizialmente gran parte del supporto tecnico per i clienti. L’ubicazione sarà resa nota nei prossimi mesi.

Trump ha ribadito tutte queste novità durante il suo discorso, proprio mentre parlava dell’economia degli Stati Uniti e della riforma fiscale che faciliterà il rimpatrio dei capitali da parte delle più grandi multinazionali americane.