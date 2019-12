Donald Trump al tavolo con Black Panther per discutere di commercio? Possibile, almeno secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Il Dipartimento, come si legge anche sul Guardian, ha inserito il Regno di Wakanda -creato da Stan Lee e Jack Kirby nonché patria di Black Panther nel film prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Dosney- in un elenco di paesi reali. L’immaginario regno, a quanto pare, è sbucato tra Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama e Peru durante un test per l’elaborazione di elenchi relativi alle tariffe. E lì, per un po’, è rimasto. Wakanda, alla fine, è stato cancellato.

