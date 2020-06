Truffano centinaia di fan che avevano acquistato i biglietti del tour 2018 di Vasco Rossi. Individuato un sodalizio di cybercriminali che aveva clonato il sito di un’importante agenzia di vendita di ticket online. Sei gli indagati, tre dei quali già gravati da precedenti di polizia per “reati contro il patrimonio”. L’analisi dei flussi finanziari e le evidenze probatorie raccolte dagli inquirenti hanno consentito di identificare in due giovani insospettabili professionisti della provincia di Sassari gli ideatori del progetto criminale. Tra i delitti contestati: associazione per delinquere, sostituzione di persona, turbativa della libertà dell’industria e del commercio, contraffazione del marchio, indebito utilizzo di carte di credito e truffa continuata.

