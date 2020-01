(Di Giorgia Sodaro) Incassavano titoli di credito clonando gli originali o intercettandoli prima che arrivassero ai legittimi proprietari e usavano per la riscossione documenti d’identità falsi. Era questo il modus operandi dell’organizzazione criminale, costituita principalmente da romani e napoletani, sgominata nel corso di un blitz dei carabinieri della compagnia Casilina. I militari hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari a carico di 14 indagati. L’operazione, eseguita tra Roma, Napoli, Siracusa e Cagliari, ha portato in carcere sei persone. Altre cinque persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari e tre all’obbligo di firma. Le accuse, a vario titolo, vanno dall’associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno dello Stato, dalla ricettazione, al possesso e fabbricazione di documenti falsi, fino al reato di sostituzione di persona.

Fonte