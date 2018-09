Intervistato da Andy Cohen, Troye Sivan ha rivelato che la sua prima cotta è stata per Zac Efron. Il presentatore ha chiesto al cantante di Seventeen se ha mai incontrato Zac e lui ha raccontato di un incontro ravvicinato in un bagno. Troye ha detto di essere stato in un orinatoio accanto a Zac .

“L’ho incontrato due volte. È una storia quasi inquietante, non posso credere che sto per raccontarla in pubblico. Ho fatto un’audizione quando avevo 16 anni per un film dove ci sarebbe stato anche lui. Poi siamo andati in bagno contemporaneamente e siamo stati all’orinatoio nello stesso momento. Ero imbarazzato, mio dio. No, non ho guardato. Non ho nemmeno parlato con lui in quel momento”.

Non avrà parlato e guardato nulla, ma immagino cosa aveva nella testa uscito dal bagno…



Zac per Troye è stato più che una cotta, qualche mese fa infatti ha detto di aver capito di essere gay anche grazie a lui.