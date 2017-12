Un cacciatore trova un cadavere poco dopo le ore 13, al terzo tornante della provinciale Cadorna, strada che da Romano d’Ezzelino porta a Cima Grappa. Per gli investigatori quei resti potrebbero essere la risoluzione delle indagini sulla scomparsa avvenuta a novembre di, una donna di 43enne di origine ucraina. Della sua scomparsa si era occupata anche la trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto’.

La donna risiedeva a Cornuda, nel Trevigiano, e dal 15 novembre se ne erano perse le tracce. A denunciare la scomparsa era stato il suo convivente, Pascal Daniel, un uomo di origine albanese che poi – per ragioni ancora ignote – si era ucciso, il 26 novembre.

Le squadre dei vigli del fuoco intervenute da Bassano e Vicenza con l’autoscala e gli operatori Saf (speleo alpino fluviali) hanno recuperato il corpo che si trovava in un dirupo spesso utilizzato come discarica abusiva. Le operazioni di recupero sono terminate dopo circa tre ore. I carabinieri al momento non si sbilanciano, ma tutto lascia pensare che si tratti proprio della donna ucraina.

Per il riconoscimento ufficiale bisognerà attendere il risultato delle impronte digitali. Nella zona non risultano altre denunce di donne scomparse. L’esito dell’autopsia diposta dalla procura potrebbe aiutare a dare una spiegazione al suicidio di Pascal Daniel attualmente senza un perchè: una delle ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti è che òe due morti siano collegate e che possa essersi trattato di un omicidio-suicidio.