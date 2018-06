Trovata morta con laccio al collo, c'è un arresto

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Era il 4 giugno scorso quando, in un appartamento in via Unità d’Italia a Verona, trovavano il cadavere di una donna con un laccio al collo, legato al termosifone. Esclusa fin da subito l’ipotesi di un suicidio, poco credibile alla luce della scena del crimine, sono state immediatamente avviate le attività investigative per accertare l’esatta ricostruzione dei fatti.

Le risultanze delle indagini, condotte dalla squadra Mobile scaligera e coordinate dal sostituto procuratore Beatrice Zanotti della procura di Verona, hanno dato conferma all’ipotesi dell’omicidio, motivato da ragioni sentimentali, identificando il presunto omicida che è stato fermato.