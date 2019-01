Stava “passeggiando nel percorso vita in Brenta” con la moglie quando ha trovato un “portafoglio con più di 800 euro”. A scriverlo in un post su Facebook è il comune di Cartigliano nel vicentino che specifica come nel “portafoglio ci fossero anche carte di credito e documenti di identità”, pubblicando la foto della coppia. La famiglia, di origine marocchina, ha riconsegnato i soldi al proprietario, un imprenditore, che è stato rintracciato dalla polizia locale. La storia ha avuto un doppio lieto fine. Il padre di famiglia, disoccupato da tempo, è stato assunto come operaio. Comincia lunedì.

