Ha trovato un borsello con dentro soldi e documenti mentre camminava in strada e attraverso un contatto su Facebook è riuscita a rintracciare il proprietario e a restituirgli il tutto.

L’episodio è accaduto a Ercolano, in provincia di Napoli e ne dà notizia il sindaco della città vesuviana, Ciro Buonajuto, sulla sua pagina Facebook.

Il 31 dicembre scorso una donna, residente nel comune vesuviano, stava percorrendo corso Resina quando a terra ha notato un borsello all’interno del quale vi erano soldi, documenti, chiavi appartenenti ad un giovane ingegnere residente a Londra che era rientrato in Italia per trascorrere le feste in famiglia.

Attraverso un annuncio su un gruppo Fb, la donna è riuscita a rintracciare il proprietario del borsello e a restituirgli tutto. “Questa ragazza si chiama Assunta Mariniello e abita a Pugliano. Ieri sera le ho telefonato per congratularmi con lei per il suo magnifico gesto. Grazie Assunta, a nome di tutta Ercolano”, scrive il primo cittadino su fb.