Troppo macho per la dieta, sempre più uomini muoiono di diabete

(Xinhua)

Mettersi a dieta non è roba per uomini, stando almeno ad alcuni ricercatori danesi, secondo i quali il sesso forte corre di più il rischio di morire di diabete perché si ritene ‘troppo macho‘ per seguire un regime alimentare. Alle donne, invece, meno restie a tagliare le calorie, andrebbe meglio. Lo studio, condotto da un gruppo di ricercatori e riportato dal ‘Daily Mail’, ha evidenziato che le donne che invece seguono una dieta e fanno esercizio fisico sono meno propense ad ammalarsi di malattie legate al diabete.

“Le donne accettano la malattia e la gestiscono più facilmente rispetto agli uomini – ha detto la dottoressa Marlene Krag dell’Università di Copenhagen – riportando esiti positivi nel lungo termine”. Secondo la ricercatrice, la virilità può essere messa a dura prova dal diabete, perché richiede un radicale cambiamento dello stile di vita. Gli uomini, in sostanza, si fiderebbero più del proprio parere che di quello dei medici.

Lo studio, pubblicato sulla rivista ‘Diabetologia’, ha valutato i risultati di un test eseguito in Danimarca, dove tra il 1989 e il 1995 a un gruppo di pazienti è stata prescritta una dieta su misura ed esercizio fisico. Al termine dell’allenamento strutturato, le donne hanno riscontrato un livello più basso di glucosio nel sangue.

“A nostro avviso il miglioramento dei risultati nelle donne – hanno concluso gli autori – può essere spiegato dal complesso sistema sociale e da questioni culturali inerenti al genere. C’è bisogno di ripensare alle cure per uomini e donne, in modo che entrambi i sessi possano beneficiare dei trattamenti”.