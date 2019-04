Un ragazzo su cinque tra 13 e 15 anni fuma le sigarette tradizionali, il 18% quelle elettroniche. Sono alcuni dati italiani raccolti dal sistema di Sorveglianza), un’indagine globale (che coinvolge 180 Paesi e si svolge ogni 4 anni) sull’uso del tabacco fra i giovani, promosso dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms. La terza raccolta dati è stata effettuata in Italia nell’anno scolastico 2017-2018 e ha coinvolto 33 scuole secondarie di primo grado e 33 di secondo grado, per un totale di quasi 1700 studenti coinvolti.

Le ragazze sono fumatrici abituali di sigaretta tradizionale nel 24% dei casi contro il 16% dei coetanei maschi, mentre per quanto riguarda la sigaretta elettronica sono i ragazzi ad usarla abitualmente di più rispetto alle ragazze (22 verso 13%), differenza statisticamente significativa. In soli 4 anni la diffusione della e-cig è diventata paragonabile a quella della sigaretta tradizionale: i fumatori abituali sono più che raddoppiati (attestandosi ora al 18%) mentre i consumatori occasionali risultano aumentati del 60% (ora sono il 44%). La fascia di età in cui si inizia a fumare è quella della scuola secondaria di primo grado (10-13 anni). Importante il monitoraggio dell’uso dei nuovi prodotti a tabacco riscaldato, di nuovo ingresso nel mercato italiano e che, in altri Paesi (per esempio il Giappone), sembra stiano avendo un successo maggiore delle sigarette elettroniche. Riguardo questi per ora si registrano prevalenze di uso abituale pari al 2% e di uso occasionale pari al 4%. I ragazzi credono di poter smettere quando vogliono (81%), però poco più della metà ha tentato realmente di farlo negli ultimi 12 mesi. Solo 1 intervistato su 2 ha ricevuto un aiuto per riuscirci.

La scuola non è percepita come luogo Smoke Free (libero da fumo). Ed è ancora troppo facile l’accesso alle sigarette tradizionali: malgrado l’inasprimento della normativa che prevede il ritiro della licenza del gestore nel caso di vendita a minori il 20% dei ragazzi intervistati riferisce di acquistare le sigarette presso le tabaccherie (nel 2010 erano il 49%); tra coloro che provano a comprare le sigarette presso una tabaccheria, ben il 68% riferisce che nessuno gli ha rifiutato la vendita a causa della minore età.

Insomma il problema esiste e allarma. Al fumo, peraltro, spesso si aggiungono altra dipendenze, come quelle dall’alcol, da droghe, dal gioco d’azzardo e da internet. E al tema è dedicata la terza edizione del Forum di medicina e informazione scientifica, lunedì 8 aprile, dalle 9 alle 13, all’università Luiss di Roma di viale Romania. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Biagio Agnes, sottolinea l’importanza di un fattore che sempre più riguarda i giovani: la tendenza all’eccesso, sia che si parli di fumo o alcol, che di gioco d’azzardo. Nel corso della giornata verrà anche consegnato il premio Biagio Agnes Check-up Salute 2019: all’Università Cattolica del Sacro Cuore e a Giorgio Grani della Sapienza di Roma come giovane ricercatore under 40.