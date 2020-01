“Ebbene sì, eccoci arrivati alla battaglia finale“. Con uno struggente post su Facebook Giovanni Custodero, ex calciatore di Pezze di Greco nel brindisino, classe 1992, sceglie di aggiornare i tanti amici social sulle ultime evoluzioni del suo “stato di salute”. Tre anni fa la diagnosi di sarcoma osseo, un tumore maligno. Da allora la sua vita è stata una lotta. “Siamo io e lui, uno dinanzi all’altro.. e io lo guardo in faccia.. capisco che è forte dell’energia con la quale l’ho nutrito in questi anni, mentre io sono ormai stanco. Ho deciso di trascorrere le feste lontano dai social, ma accanto alle persone per me più importanti”.

