LONDRA. Si chiama Orkambi ed è un farmaco che potrebbe migliorare le vite di migliaia di bambini e adulti affetti da fibrosi cistica. Il problema è che è troppo costoso: il prezzo da pagare sarebbe di 105mila sterline a paziente (circa 120mila euro) all’anno. Una cifra mostruosa. Allora familiari e amici delle vittime di questa brutta patologia hanno chiesto all’azienda farmaceutica americana Vertex, che produce il farmaco, di abbassare le sue pretese e hanno chiesto al governo britannico di fare lobby affinché si raggiunga un accordo ragionevole.



Ma Vertex per il momento non ci sente e non ha accettato l’offerta dell’Nhs (il servizio sanitario britannico) che ha proposto circa 500 milioni di sterline per acquistare in blocco il farmaco e soddisfare così per cinque anni la domanda dei pazienti, che al momento sarebbero 10.400 nel Regno Unito. I parenti allora hanno chiesto a Vertex e sistema sanitario britannico di attivarsi per produrre un farmaco generico simile a Orkambi e molto meno costoso ma anche per questa richiesta sinora hanno trovato la porta chiusa.



La fibrosi cistica è una grave malattia genetica che altera le secrezioni e il trasporto di cloruro nel corpo, provocando seri problemi agli organi interni, soprattutto polmoni e bronchi, gli organi più soggetti a infezioni a causa di muco e altre sostanze diventate ristagnanti a causa della patologia. Orkambi migliora la circolazione dei liquidi nell’organismo, ed è per questo che sarebbe molto utile ai pazienti, che respirerebbero con meno difficoltà e migliorerebbero le condizioni dei polmoni, allungando sensibilmente la loro aspettativa di vita. Metà delle persone affette da fibrosi cistica in Inghilterra non arriva ai quarant’anni.

