L’Italia “ha violato i diritti di una donna di diventare vigile del fuoco imponendo un criterio sull’altezza non necessario e irragionevole” e per questo dovrà “risarcirla”. Lo ha stabilito la commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, cui la donna si era rivolta. Nel 1999, la donna, alta un metro e 61 centimetri, si era arruolata come volontaria nei vigili del fuoco nel Lazio. Nel 2007 aveva fatto domanda per un posto permanente, domanda che era stata respinta perché mancava del requisito di un’altezza minima di 1,65, requisito previsto indipendentemente per gli uomini e per le donne.

