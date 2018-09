Più classi che aule. Più studenti che spazi in cui garantire loro lezioni e regolari attività didattiche. E la preside decide di risolvere tenendo fuori da scuola, ogni giorno, cinque classi, nelle cui aule far ruotare gli alunni in eccesso. Un tourbillon per porre rimedio alle ristrettezze degli ambienti: a fronte di 53 classi, sono disponibili solo 48 aule. Ma studenti e genitori non ci stanno. Al liceo classico Sannazaro, che secondo la Fondazione Agnelli guida la classifica dei licei della città, monta la protesta. E ieri due delle classi che avrebbero dovuto lasciare le loro aule ad altri, si sono rifiutate di uscire. “Vogliamo fare lezione, non perdere tempo in giro per la città” hanno detto gli studenti. Che si sono asserragliati a scuola ed hanno deciso di fare lezione nei corridoi, seduti a terra. Una iniziativa che la dirigente Laura Colantonio non ha gradito. Ed ha minacciato, per i protagonisti di questa disobbedienza scolastica, gravi sanzioni disciplinari. Ma per stamane i ragazzi preannunciano ulteriori proteste.

“Io ho due figlie al Sannazaro e certamente non le manderò a pascolare in Floridiana due volte al mese” afferma E. R. Ed i rappresentanti del Comitato dei genitori sono sul piede di guerra. “Non si tratta di uscite didattiche, ma di un escamotage per risolvere un problema che può essere affrontato solo aprendo la scuola anche il sabato, e programmando una rotazione delle classi in quel giorno” affermano, sottolineando che “questa soluzione improvvisata dalla dirigente non è passata per il consiglio d’istituto, non è stata accettata dai genitori, né dagli studenti”.

La dirigente si è appigliata a due progetti, uno per l’attività fisica e l’altro per gli itinerari d’arte, iniziati l’anno scorso. “Ma quelle che passano come attività sportive – affermano i rappresentanti dei ragazzi – sono spesso a pagamento. Due giorni fa una classe, ad esempio, è andata in un lido privato a Varcaturo: costo 18 euro a studente, per ritrovarsi a giocare a beach volley. Un’altra classe è andata in una piscina: 10 euro a studente ed hanno anche dovuto pagare l’ingresso al docente accompagnatore”.

La dirigente, però, la vede in maniera diversa: “L’offerta formativa della nostra scuola è chiara, pubblicata anche sul sito web dell’istituto. E ne fanno parte attività sportive e percorsi artistici anche extra moenia”. Laura Colantonio non cela il legittimo orgoglio per il boom di iscrizioni: “Abbiamo avuto una crescita di iscritti e per evitare di usare spazi comuni della scuola, come il laboratorio di informatica, abbiamo deciso di favorire l’uscita extra moenia. Non credo che competa ai genitori pronunciarsi su questa organizzazione didattica” afferma la dirigente respingendo, dunque, le sollecitazioni delle famiglie. Ed agli studenti che rischiano sanzioni disciplinari per aver protestato contro il moltiplicarsi di queste che definiscono “gite”, la preside ricorda che “esiste una griglia di valutazione del comportamento, ed a quella ci atterremo”. Non messaggi rassicuranti, dunque, mentre il Comitato genitori ha fatto un po’ di conti: “In tutto l’anno ogni classe sarà costretta ad andare fuori scuola 18-19 volte, per liberare la propria aula. Quasi un decimo delle giornate di un anno scolastico. Decisamente troppe, anche alla luce della mole di lavoro che attende i nostri figli alle prese con lezioni e studi certamente impegnativi”.

Al Sannazaro le lezioni sono cominciate, per alcune classi, lo scorso venerdì. Le uscite sono iniziate sin da questa settimana. E per questo mese sono già programmate secondo un calendario che parla chiaro: 5 classi al giorno “saranno impegnate – si legge nel documento della scuola – in attività di Scienze motorie extra moenia”.