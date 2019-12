– A sei anni dallo sbarco in Italia del primoad azione diretta (Doac), la sostituzione dei vecchi antagonisti indiretti della vitamina K come il warfarin, nella riduzione del rischio diin pazienti con, procede ancora a rilento. Anche a causa dei vincoli imposti dal piano terapeutico che limita la prescrizione da parte del medico. È quanto emerge da una indagine presentata al convegno della Società Italiana di Scienze Mediche (Sismed) e basata su un campione di quasi 2500 medici, per la maggioranza cardiologi, chiamati a rispondere a un questionario online.

Tra i disturbi del ritmo cardiaco, la fibrillazione atriale è senza dubbio il più comune: interessa circa 850mila italiani e aumenta di cinque volte la possibilità di ictus cerebrale. Per ridurre il rischio, i pazienti vengono trattati con farmaci anticoagulanti che, mantenendo il sangue fluido, evitano la formazione di coaguli che minacciano di interrompere l’irrorazione del cervello. Al di là dell’inevitabile rischio di emorragia, i vecchi farmaci sono tuttavia caratterizzati da limitazioni che impattano sensibilmente sulla quotidianità del paziente: numerose interazioni con altri farmaci o alimenti, costante aggiustamento del dosaggio e, non da ultimo, la necessità di un frequente monitoraggio della coagulazione presso i cosiddetti centri Tao (Terapia Anticoagulante Orale).

Lo sviluppo degli anticoagulanti orali ad azione diretta ha rappresentato un importante avanzamento nella terapia, essendosi dimostrati superiori – o comunque non inferiori – al warfarin nel prevenire ictus ed eventi tromboembolici in pazienti con fibrillazione atriale. I benefici dei nuovi anticoagulanti orali si estendono agli effetti collaterali, potendo vantare un minore rischio di emorragie cerebrali e un ridotto deterioramento della funzionalità renale. Ma soprattutto, la loro maneggevolezza – la dose è fissa, i controlli meno serrati – si riflette nella migliore aderenza del paziente alla terapia. Specie tra gli anziani, per i quali raggiungere il centro Tao può essere un problema.

Tuttavia, a differenza del warfarin, per cui è sufficiente il medico di base, i Doac sono soggetti a piano terapeutico e quindi prescrivibili solamente da centri specialistici autorizzati dalla Regione. “Ogni anno in Italia sono circa 200 mila i casi di ictus cerebrale, un terzo dei quali è causato da fibrillazione atriale” ricorda il cardiologo Gabriele Catena, presidente della Sismed, presentando i dati dell’indagine.

Dei medici che hanno compilato il questionario, due terzi hanno affermato di prescrivere i Doac sul portale dell’Aifa. Il 61% ha dichiarato di farlo sempre, il 21% soprattutto in pazienti a cui non sono mai stati somministrati in passato, il 9% soprattutto in pazienti anziani. La conoscenza delle differenze nel meccanismo d’azione delle quattro molecole oggi disponibili è risultata discreta mentre l’obbligo di prescrizione tramite piano terapeutico è considerata da oltre la metà dei medici una limitazione. Se del warfarin esistono analoghi generici, i nuovi anticoagulanti orali sono invece sotto brevetto. E dunque più costosi. “Si tratta di veri e propri farmaci salvavita e in quanto tali non dovrebbero essere soggetti a considerazioni di natura economica da parte delle Regioni” sostiene Catena.

Oltre al piano terapeutico, altri nodi andranno sciolti prima che i Doac possano mandare in pensione le vecchie molecole nella prevenzione delle conseguenze della fibrillazione atriale. “La maneggevolezza di questi farmaci non deve farci dimenticare che restano degli anticoagulanti: vanno conosciuti e gestiti con accortezza” riprende il cardiologo, anticipando la pubblicazione di un opuscolo rivolto agli addetti ai lavori. La partita si gioca però sul territorio, motivo per cui la Sismed auspica il coinvolgimento delle farmacie per dare vita a una rete capillare dedicata a questa patologia diffusissima. “Secondo le stime, circa un decimo degli ultrasessantacinquenni è interessato da fibrillazione atriale ma la casistica potrebbe essere ancora più ampia: quante persone ammettono di aver sofferto un batticuore o una palpitazione durante la notte e che per fortuna si è risolta da sola?” si domanda Catena.