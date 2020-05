Ascoltare le emozioni dell’altro

Molte coppie a causa della chiusura generale stanno passando un lungo tempo insieme e alcuni di questi rapporti sono messi a dura prova dagli inevitabili momenti di “pressione” che derivano da settimane di confinamento in casa nel tentativo di arginare la diffusione del coronavirus. Inoltre, l’ansia e l’incertezza derivante dalla situazione generale rischia, in quelle coppie che già in qualche modo sono in crisi, di essere riversata sul partner, può bastare un pretesto o una cosa più importante che si rischia di accendere la miccia di una discussione non centrata sul punto, ma che viene utilizzata per scaricare lo stress accumulato.

Che cosa fare quindi? Quello che ci dicono le ricerche è che le coppie, quando cercano di affrontare lo stress, spesso cercano di risolvere il problema piuttosto che ascoltare le emozioni dell’altro. Capiamo bene che quando la discussione parte da un pretesto c’è poco da tentare di risolvere, ma anche quando è una cosa più importante la valenza emotiva è talmente alta che rischia di non far arrivare ad un punto conclusivo. Ma soprattutto, il punto non è tanto risolvere il problema quanto provare a sviluppare l’ascolto verso il partner, facendo domande solo per approfondire la propria comprensione e offrendo successivamente empatia. Questa ultima parola significa dare un nome ai sentimenti dell’altro e riconoscerli, dargli una dignità.

Capito e non giudicato

Tutto questo aiuta a ridurre lo stress, a far sentire l’altro capito nelle sue paure o incertezze, anziché giudicato. Ascoltare e cercare di capire può avere un impatto enorme sul partner e rafforza la fiducia nel rapporto, ci si sente accolti e, nei momenti di stress, crea una alleanza con l’altro che è una delle cose che mantiene e sostiene le relazioni. Si inizia a discutere, emergono dei piccoli disaccordi, il tono si alza e … è proprio in quei momenti che bisognerebbe interrompere e prendersi una pausa per far scendere la tensione. Non è facile, in genere quello che si fa è continuare a discutere per convincere l’altro o, come abbiamo detto, per risolvere il presunto problema, con la tensione che intanto continua a crescere in una spirale senza fine.

Riuscire a fermarsi

Bisognerebbe avere la capacità di fermarsi, interrompere i pensieri legati alla discussione, uscire dal campo visivo e sonoro del partner, e impegnarsi in qualcosa di auto calmante, che aiuta ad uscire dalla lotta nella quale si era impegnati fino a poco prima. Solo quando la tensione è calata si può ritornare e riprendere il confronto cercando di non ricominciare l’escalation, rimanendo con la testa pulita rispetto alla discussione precedente. Questo può aiutare a ritrovarsi e ad ascoltare. E’ importante anche tenere conto dell’aspetto fisiologico delle conversazioni: quando si è presi da una discussione, il battito cardiaco delle persone arriva a supera i 100 battiti al minuto, e questo crea una situazione di allerta che determina una situazione di pericolo. La reazione di base in una condizione di questo tipo è quella dell’attacco o della fuga ed entrambe le condizioni non aiutano ad ascoltare realmente, ecco perché prendere una pausa è davvero un’ottima idea.