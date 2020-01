FARMACI contraffatti, rubati e venduti illegalmente. Minacce per la salute pubblica, che però non sono puniti in modo adeguato. Le leggi sulla criminalità farmaceutica, infatti, sono ancora oggi insufficienti e non permettono ai pubblici ministeri di sanzionare questi reati in maniera efficace. A riferirlo è uno studio appena pubblicato del Consiglio d’Europa, a firma di Domenico Di Giorgio dell’Aifa e del procuratore di Napoli Diana Russo, che sottolinea la necessità di attuare la Convenzione Medicrime, il primo strumento internazionale di norme e meccanismi legali che ha lo scopo di aiutare legislatori, enti regolatori e professionisti nella lotta alla contraffazione, fabbricazione e distribuzione di farmaci messi sul mercato illegalmente. Una convenzione nata nel 2011 e firmata da 32 nazioni, ma ratificata solamente da 16 tra cui, per ora, non compare ancora il nostro Paese.

I rischi per i pazienti

Lo studio, pubblicato con il sostegno dell’European directorate for the quality of medicines & healthcare (Edqm), sottolinea che la falsificazione dei farmaci oggi presenta una forte disparità tra i rischi relativamente bassi per gli autori dei reati e quelli enormi che questi comportamenti rappresentano per la salute pubblica. Concentrandosi sul caso dell’Operazione Vulcano del 2014, sul traffico illegale del farmaco anti-tumorale Herceptin rubato dagli ospedali italiani e reintrodotto nelle catene di distribuzione per la vendita in tutta Europa, lo studio ha così messo in luce le carenze degli attuali approcci legislativi in materia di protezione dei pazienti europei contro i medicinali falsificati.

Le carenze della legislazione

Dopo aver condotto un sondaggio tra le autorità di regolamentazione e i pubblici ministeri in alcuni paesi, tra cui Armenia, Belgio, Germania, Italia, Serbia e Regno Unito, gli esperti hanno constatato l’inadeguatezza dell’attuale legislazione in materia di reati farmaceutici: carenze nei sistemi di tracciabilità, frammentazione dei procedimenti giudiziari e opzioni insufficienti per sanzioni accessorie, alla luce delle loro gravi potenziali ripercussioni sulla salute pubblica. Dai risultati, quindi, è emerso come una corretta attuazione della Convenzione Medicrime avrebbe, invece, sostenuto il procedimento giudiziario e portato a sanzioni efficaci contro gli autori.



L’operazione Vulcano

Nel caso specifico dell’operazione Vulcano, spiegano gli autori dello studio, le accuse penali applicabili sono rimaste per lo più generiche e, quindi, non adatte alle implicazioni specifiche per la salute pubblica derivanti dalla falsificazione di farmaci. Infatti, dal furto di merci o dalla manipolazione di beni rubati all’associazione criminale (che attualmente può essere punita solo in base alle disposizioni per le associazioni mafiose, in Italia, o per cospirazione, nel Regno Unito), la maggior parte dei quadri normativi non prende in considerazione il fatto che reintrodurre i medicinali rubati sui mercati rappresenta un rischio molto maggiore per i pazienti rispetto a un normale furto. I farmaci che non sono conservati correttamente o vengono manomessi, infatti, possono mettere a serio rischio la salute.



La criminalità farmaceutica

Allo stesso modo, le sanzioni per la fabbricazione di medicinali illegali o per la manipolazione di medicinali autentici, sebbene coperte dalla maggior parte dei codici penali, sono spesso subordinate alla prova di danni ai pazienti o considerate una violazione del marchio, contrariamente alle disposizioni della Convenzione Medicrime che, invece, prevede addebiti grazie alla sua attenzione al potenziale rischio per i pazienti.



Oltre al concetto di “possesso illegale di medicinali”, che non viene adeguatamente affrontato dai sistemi legali della maggior parte dei paesi interessati (che vietano solo il possesso di sostanze illegali come narcotici o droghe psicoattive), l’esportazione illegale può essere multata solo nei paesi dell’Unione Europea in base alle disposizioni delle direttive UE che richiedono adeguate licenze per lo scambio di medicinali. Per questo, le sanzioni hanno portato principalmente a semplici sospensioni delle licenze o sanzioni amministrative simili. Al contrario, sottolinea lo studio, la Convenzione Medicrime affronta in modo specifico la detenzione di medicinali falsificati e la falsificazione di documenti correlati, definendola non come una semplice frode, ma come un atto criminale specifico. Alla luce dei risultati dello studio, concludono gli esperti, le sanzioni globali applicabili non costituiscono ancora oggi un deterrente sufficientemente forte rispetto ai potenziali profitti che ne derivano dalla falsificazione di medicinali.