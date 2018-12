Poche ore fa Chiara Ferragni ha pubblicato un video del primo bagnetto di Leone in ospedale. L’ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese ha lasciato un commento con una critica sotto al post dell’imprenditrice digitale. Secondo l’ex Miss Italia, Chiara e Fedez dovrebbero lasciare qualche momento per loro, lontano dai social.

“Ragazzi è bello condividere le gioie con chi ogni giorno ci segue sui social con tanto affetto. Ma credo nell’intimità di certi momenti e forse il parto potrebbe essere uno di quelli. Avete uno spettacolo di bimbo, vedere ogni giorno il suo sorriso e la sua dolcezza è bello, ma tenetevi qualcosa per voi raga”.

Per adesso la Ferragni non ha risposto e non è scoppiata nessuna catfight. Nel dubbio però prepariamo i popcorn.



I fan di Chiara Ferragni e Fedez non hanno preso bene la critica di Clarissa Marchese.

Vorrei dirti, cara Clarissa Marchese, che avere quella spunta blu non ti autorizza a commentare la vita di tutti. Poi se a maggior ragione sei proprio tu a scrivere una cosa del genere. Non siete tu e il tuo uomo a pubblicare ogni respiro da due anni a questa parte? Dai su. pic.twitter.com/0FqOec9XkT — vicA_🌹❄🌻 (@itsvicA6) 29 dicembre 2018

Clarissa Marchese che si mette in posa per immortalare il suo “SÌ” e fare i big likez per poter campare, insegna alla Ferragni ad essere riservata sui social. WTF?! — •Cice• (@95ecila) 29 dicembre 2018

Clarissa Marchese che sta con quel povero dovrebbe rimanere muta. — Ariana Grande che fa il cosplay di un cane (@nicomonogatari) 29 dicembre 2018

Clarissa Marchese tu sei proprio l’ultima a poter parlare, DICIAMOCELO — cris waldorf (@ohsIoan) 29 dicembre 2018

CLARISSA MARCHESE MANCAVI SOLO TU… pic.twitter.com/XmlpjTkcUu — marti -70-97-144-189 🏳️‍🌈👑 (@viverevdomani) 29 dicembre 2018