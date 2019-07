Serataccia per Sabrina Ghio, che si è vista rimbalzare in un ristorante di Poltu Quatu, insieme al compagno Carlo Negro e alla figlia Penelope. Il motivo? Il locale scelto dall’ex tronista di Uomini e Donne non accetta bambini.

L’ex ballerina di Amici furiosa si è sfogata sui social.

“Ma è una vergogna che in un ristorante non accettino i bambini. La Sardegna si lamenta per il poco turismo, e tu mandi indietro una famiglia? La ragazza ha detto: “il proprietario del Tanit non vuole bambini”. Questo signore non si merita di avere più persone a cena. Non andate in quel posto, questo signore non se li merita i vostri soldi. E la Sardegna si lamenta che c’è poco turismo? Ma voi vi meritate niente. Meglio andare ad Ibiza o Mykonos. Questo uomo si merita un vaffancu*o.”

Molti follower non hanno apprezzato lo sfogo della tronista, che però si è subito scusata.

“Scusatemi davvero. Mi dispiace se ci siete rimasti male di questo sfogo, ma io non ce l’ho con i sardi. Il proprietario di quel local enon è nemmeno sardo. Lui ha colpito una parte di me fondamentale, mia figlia. Lei ci è rimasta malissimo. Ero molto arrabbiata, mi sono sfogata facendo delle storie e da mamma vedendo Penelope offesa ci sono rimasta male perché lei si è sentita umiliata. Non voglio fare di tutta l’erba un fascio… La Sardegna non è soltanto questa… Vengo qui tutti gli anni”.

Sabrina Ghio che dice stronzate per 38 secondi, prego. pic.twitter.com/jaRBMzqhBM — Martina (@paraculage) July 27, 2019

Che voglia di chiudere porti e aeroporti della Sardegna a Sabrina Ghio — Carla 🐍 (@ourlittletalks_) July 28, 2019