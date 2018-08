Tromba d'aria a Catanzaro Lido, danni a stabilimenti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Tromba d’aria sul quartiere Lido del comune di Catanzaro e la località Roccelletta nel comune di Borgia. Diversi stabilimenti balneari sono stati danneggiati sul lungomare di Catanzaro Lido e tetti sono stati divelti. Alberi sono caduti a Roccelletta di Borgia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Non solo in Calabria, il maltempo flagella mezza Italia. In particolare le criticità Campania e la Sicilia. Per la prima regione la Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali sull’intero territorio. Uno scenario che, associato alla fragilità del suolo dovuta alle piogge dei giorni scorsi, potrebbe dare luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico con possibili fenomeni franosi anche rapidi, allagamenti, ruscellamenti superficiali rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazioni e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Attenzione anche alle raffiche di vento e ai fulmini.

Allerta gialla anche per la Sicilia fino alle 24 di domani. “In particolare – si legge nell’avviso della Protezione Civile – si prevedono, per la giornata di mercoledì precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi da deboli a moderati. Per giovedì sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione, con quantitativi generalmente moderati”.