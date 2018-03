Trofeo Beppe Viola: Atalanta a caccia del tris, diretta su Repubblica.it

ROMA – Il calcio italiano riparte dai campioni di domani. Dopo la tragica morte per arresto cardiaco di Davide Astori mentre era in ritiro con la squadra, si torna in campo. Tra i primi a farlo, gli allievi di 16 squadre, impegnati da domani al 13 marzo, nel 47° Trofeo Beppe Viola, uno dei più importanti tornei Under 17 in Italia, dedicato alla memoria del giornalista sportivo, morto nel 1982 a soli 42 anni. Atalanta, Roma, Napoli, Milan e Torino ma anche Chievo, Lazio, Sampdoria e Bologna. Alcuni tra i migliori vivai del nostro paese, si sfideranno per conquistare la coppa ma soprattutto per impressionare i tanti addetti ai lavori che si siederanno sulle tribune.

Da sempre il Beppe Viola è tra i tornei più seguiti per scoprire i talenti del futuro. Sui campi di Arco di Trento sono passati tanti campioni che hanno giocato o giocano in Serie A. Da Alessandro Nesta a Francesco Totti, da Fabio Cannavaro a Ciro Immobile passando per i più recenti Caldara, Romagnoli, Cristante e Calabria, tutti titolari delle più importanti squadre italiane. Anche Davide Astori giocò al Beppe Viola e lo vinse nel 2004 con il Milan. Per ricordarlo, prima delle partite inaugurali, ci sarà un minuto di silenzio.

Grandi favorite per la vittoria di quest’anno: l’Atalanta di Giovanni Bosi, vincitrice nel 2016 e nel 2017, a caccia del terzo successo consecutivo, e la Roma cinque volte campione del Beppe Viola. Due fucine del nostro calcio che da sempre formano i migliori talenti della Serie A. Un gradino dietro partono il Milan di Simone Baldo che si affida alla classe di Sala, Tonin e Daniel Maldini, figlio di Paolo, e il Torino. Italia ma non solo. Quest’anno parteciperanno anche i serbi del Partizan Belgrado, finalisti della scorsa edizione, e i danesi del Brondby.

Di seguito il calendario della prima giornata (tutte le partite in diretta su Repubblica Tv Sport)

GIOVEDI’ 08.03.2018

Ore 13.00 ATALANTA – NAZ. DILETTANTI

Ore 15.15 SAMPDORIA – LAZIO

Ore 13.00 TORINO – VERONA

Ore 15.15 MILAN – RAPPR. TRENTINO

Ore 13.00 BRØNDBY – BOLOGNA

Ore 15.15 ROMA – RAPPR.LEGA PRO

Ore 13.00 NAPOLI – CHIEVOVERONA

Ore 15.15 ARCO – PARTIZAN