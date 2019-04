“Come posso, da uomo, prima che da medico, non indignarmi? Come posso rimanere insensibile davanti a crimini sostenuti dall’ignoranza e dalla malafede? Come posso, da cittadino, rimanere passivo e inerte, perché inerme, davanti a chi mi governa schiacciandomi con la mala-informazione, la malafede, il malgoverno?”. E’ la denuncia del deputato del M5S Giorgio Trizzino, medico, che torna a parlare, con l’Adnkronos, dell’importanza dei vaccini, soprattutto dopo l’epidemia di morbillo a New York. “Come posso, da uomo, non immaginare uno Stato che mi protegga davvero, che mi tuteli con la forza della scienza, che mi salvi da chi insegue profitto e consenso a costo della vita?”, dice Trizzino.

