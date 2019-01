Migliaia di siciliani in piazza a Licata, grosso centro dell’agrigentino, per la manifestazione indetta dal comitato cittadino No Triv “contro la realizzazione delle trivelle nel mare di Licata e contro gli interessi di sfruttamento delle risorse che Eni ha in tutto il mare siciliano”. Fra le varie realtà provenienti da più parti dell’Isola, presente con un proprio folto spezzone, anche il movimento indipendentista Antudo. “Un appuntamento di piazza, quello di oggi, che palesa la volontà del popolo siciliano di rendersi protagonista rispetto alle sorti della propria terra, di rivendicare con sempre più forza e convinzione il principio di autodeterminazione contro chi, dall’alto, semina morte, desertificazione, precarietà ed emigrazione di massa”, dicono. “Trivellazione, miseria e lutto pagherete caro pagherete tutto”, urlano in coro i manifestanti.

Fonte