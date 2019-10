Caso Trisulti, la diocesi di Anagni si prepara a chiedere al Mibac l’affidamento della certosa, il monastero del tredicesimo secolo che si sarebbe dovuto trasformare in un istituto per formare l’aspirante classe dirigente sovranista sotto l’egida di Steve Bannon. A maggio scorso il Ministero per i Beni culturali ha avviato l’iter per la revoca. “Tiriamo un sospiro di sollievo e puntiamo alla possibilità , assieme ad altre istituzioni, di chiedere al ministero che la certosa di Trisulti ci venga affidata“, dice il monsignor Lorenzo Loppa, vescovo di Anagni-Alatri, come riferisce il Sir, alla luce del fatto cui il Mibac ha annullato la concessione dello storico monastero.

