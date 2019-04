Tutto facile per la Roma che batte 3-0 il Cagliari nell’anticipo della 34esima giornata di Serie A e raggiunge momentaneamente il quarto posto in classifica. A decidere la sfida dell’Olimpico le reti di Fazio e Pastore nei primi minuti di gioco e di Kolarov nel finale; mai in partita i sardi, ormai salvi e arrivati nella Capitale senza motivazioni. In classifica i giallorossi salgono a quota 58, due punti in più di Milan e Atalanta, impegnate rispettivamente domani sera in trasferta con il Torino e lunedì sera in casa contro l’Udinese. I rossoblù restano fermi a quota 40 in decima posizione insieme alla Fiorentina. La Roma parte con il piede ben premuto sull’acceleratore e indirizza subito il match. Al 5′ sblocca il risultato: sull’angolo dalla destra di Pellegrini, alzato di testa da Pisacane, arriva Fazio che, sempre di testa, manda la palla a sbattere sul palo alla destra di Cragno e poi in rete. Passano 3′ arriva anche il raddoppio, Kluivert va via sulla destra e serve al limite dell’area Pastore che con un perfetto destro a giro infila la palla nell’angolo basso alla sinistra dell’incolpevole portiere ospite. La reazione del Cagliari è tutta in una girata di Pavoletti deviata sopra la traversa da Mirante, poi è ancora Roma che sfiora il tris con Florenzi. L’esterno romano dialoga con Dzeko al limite dell’area e poi va al tiro con un potente destro che termina alto di poco. Nel finale di tempo sempre i padroni di casa protagonisti. Al 43′ Kluivert centra basso in mezzo per El Shaarawy che fa velo per l’accorrente Pastore che spiazza Cragno ma con l’interno destro manda il pallone a sbattere prima sotto la traversa e poi sulla linea. Un minuto dopo è Pellegrini di sinistro a sfiorare il palo e prima dell’intervallo ci prova anche El Shaarawy con un destro a giro deviato in angolo dall’estremo difensore rossoblù. La partita non cambia nella ripresa con i capitolini padroni dal campo. Al 9′, cross dalla destra di Florenzi per Dzeko che controlla e calcia di destro, la palla, deviata con la spalla da Ceppitelli, colpisce il palo esterno alla destra di Cragno ormai spiazzato. Poco dopo lancio in area sulla sinistra per Kolarov che centra basso in mezzo per l’accorrente Pellegrini che di sinistro sfiora il palo alla destra del portiere rossoblù. Poco prima della mezz’ora giallorossi vicini al tris. Cross dalla destra di Kluivert, El Shaarawy colpisce di testa in beata solitudine ma Cragno vola sulla destra e d’istinto salva la sua porta. Poco dopo continua il monologo dei padroni di casa: Perotti triangola in area sulla sinistra con El Shaarawy e serve in mezzo Dzeko che col sinistro manda alto da ottima posizione. Al 41′ arriva il più che meritato terzo gol grazie a Kolarov. Tiro da fuori area di Kluivert, il pallone deviato arriva sui piedi di Perotti che da due passi calcia d’esterno destro addosso a Cragno in uscita; la palla schizza verso il terzino serbo che di destro insacca chiudendo il match.

