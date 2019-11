La Roma domina per 3-0 il Basaksehir, vince per la prima volta nella sua storia in Turchia e avvicina la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Ai giallorossi basterà un pari tra due settimane all’Olimpico contro gli austriaci del Wolfsberg, già eliminati, per centrare il passaggio del turno. Allo stadio ‘Fatih Terim’ di Istanbul è tutto facile per i capitolini che chiudono la pratica nel primo tempo grazie alle reti di Veretout su rigore alla mezz’ora, Kluivert al 40′ e Dzeko al 45′. Nella classifica del girone la Roma guida con 8 punti insieme ai tedeschi del Borussia Moenchengladbach, con i tedeschi però in vantaggio per gli scontri diretti; segue a quota 7 il Basaksehir e chiudono a 4 gli austriaci del Wolfsberg, matematicamente eliminati.

Fonte