Il Torino chiude in bellezza la sua stagione con un tris alla Lazio. La squadra di Mazzarri nell’ultima di campionato davanti al proprio pubblico non delude e si impone 3-1 sui biancocelesti, rendendo più dolce l’addio al calcio giocato di Emiliano Moretti, oggi acclamato più volte dalla curva granata. In gol oltre a Iago Falque e Lukic anche l’ex giocatore biancoceleste De Silvestri che chiude un’ottima stagione con un bel gol, quello del 3-1 sulla Lazio, vincendo la sfida contro un altro ex di turno Ciro Immobile, autore comunque dell’unica rete della squadra di Inzaghi. Sconfitta comunque indolore per i laziali che, forti della vittoria della Coppa Italia, erano già sicuri di un posto in Europa. “E’ stata una settimana emozionante dopo l’annuncio di Moretti, abbiamo festeggiato nello spogliatoio. Si è dedicato al massimo al Torino. Abbiamo dato veramente tutto credendoci fino in fondo e facendo il record di punti”, aveva detto l’esterno granata De Silvestri prima della gara.

