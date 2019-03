Il Torino si sveglia nella ripresa e nel quarto d’ora finale cala il tris che gli permette di superare per 3-0 il Chievo nel ‘lunch match’ della 26esima giornata di Serie A. A decidere l’incontro dello stadio Olimpico-Grande Torino le reti di Belotti, Rincon e Zaza. I granata conquistano così la seconda vittoria consecutiva e il sesto risultato utile di fila agganciando la Lazio al 6° posto in classifica con 41 punti, rinforzando la candidatura a un posto in Europa League. I gialloblù, sempre più ultimi con 10 punti, combattono ma devono alzare bandiera bianca e rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria che manca da oltre due mesi.

