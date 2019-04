Giovani eroi, animali fantastici, bambini ‘difficili’. Ma anche storie forti, per combattere le molestie sui minori, e una riflessione sul futuro della tecnologia. Mescolano sogni e realtà, a volte dolorose, i prodotti vincitori dell’edizione 2019 dei Pulcinella Award di ‘Cartoons on the Bay’, il Festival internazionale dell’animazione e della crossmedialità promosso da Rai e organizzato da Rai Com a Torino. Su tutti si afferma la Francia, con tre successi – due dei quali per programmi realizzati in collaborazione con Rai Ragazzi, mentre Belgio, Iran, Irlanda, Italia (con ‘Jams’ di Rai Ragazzi e ‘Stand by me’) e Giappone si dividono gli altri premi assegnati dalle giurie internazionali.

Fonte